Grootste CO₂-uitstoters betalen amper mee aan vergroening

ABN Amro trekt zich terug uit de wijde wereld

12 augustus ABN Amro mocht zich begin deze eeuw nog rekenen tot een van de grootste financiële instellingen wereldwijd. Die toppositie raakt het concern ruim tien jaar geleden al kwijt, en nu is er een nieuw dieptepunt: het ingrijpen in de internationale zakentak. Wat blijft er nog over van ABN?