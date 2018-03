Groot deel Xenoswinkels wordt Casa

updateDe naam Xenos is straks een stuk minder vaak in het winkellandschap te zien. Op korte termijn wordt bijna twee derde van de filialen omgebouwd tot de formule van interieurwinkelketen Casa, zo werd vandaag bekend.

Casa telt momenteel 500 winkels in acht Europese landen en is momenteel nog niet in Nederland actief. De keten is eigendom van de familie Blokker en krijgt er in Nederland circa 110 filialen en 1.900 medewerkers bij. Daarbij is onder meer gekeken naar de huidige Xenoswinkels die het beste in de Casaformule passen. Het ombouwproces moet voor de zomer van volgend jaar zijn afgerond.

De winkels van Casa zijn in tegenstelling tot Xenos vrij strak ingericht. Het assortiment bestaat uit decoratie- en geschenkartikelen, huishoudtextiel, keukenaccessoires en meubelen voor in en rond het huis. Retaildeskundige Paul Moers noemt het een slimme zet van Casa. ,,Daarmee krijgt het bedrijf in een klap voet aan de grond in Nederland. Bovendien zijn veel Xenos-vestigingen op aantrekkelijke locaties gevestigd."

Erger voorkomen

Vakbond CNV denkt dat met de voorgenomen overname van de Xenos-winkels erger is voorkomen. Deze aankondigingen zijn 'buitengewoon vervelend' voor de mensen die straks hun baan verliezen in het distributiecentrum en op het hoofdkantoor, vindt CNV-bestuurder Martijn den Heijer. ,,Maar als er niets was gedaan, dan was de kans groot dat alle Xenos-medewerkers zonder werk zouden komen zitten.''

De bond zegt voorlopig een vinger aan de pols te houden bij Blokker en Casa. ,,Ten aanzien van de zestig Xenos-winkels die niet naar Casa gaan is nog niet alles duidelijk gemaakt door de nieuwe eigenaar, de Blokker-familie zelf. Het sociaal plan ligt er, maar we willen wel garanties dat er ook naar de letter van die wet wordt geleefd", aldus Den Heijer.

In mei vorig jaar kondigde Blokker Holding aan Xenos te willen verkopen, evenals de andere winkelbedrijven van het concern, behalve de Blokkerwinkels. Blokker Holding verkocht eerder al de winkels van Xenos in Duitsland aan Tedi.

Roer

De familie Blokker neemt zelf het roer over bij de resterende 60 Xenoswinkels, die in ieder geval voorlopig de merknaam blijven voeren. In totaal blijven daar 850 medewerkers werken.



De activiteiten van het hoofdkantoor en het distributiecentrum van Xenos in Waalwijk zullen worden afgebouwd en naar verwachting voor de zomer van 2019 worden stopgezet. Daarbij worden 180 banen geschrapt. Daarna wordt de bevoorrading uitbesteed. Financiële details zijn niet verstrekt.