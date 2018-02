Groningen Airport Eelde voegt Ibiza toe als reisbestemming

Thomas Cook ziet voor Noord-Nederlanders grote voordelen in reizen vanuit de regio ten opzichte van reizen vanaf grotere vliegvelden. ,,Vliegen vanuit de regio is voor veel vakantiegangers de ideale manier om hun vakantie te beginnen'', denkt Carola Hoekstra, managing director van de reisorganisator. ,,Het kleinschalige karakter van de regionale luchthaven zorgt ervoor dat het gemakkelijk is om in te checken en men kan er vaak goedkoop parkeren.'' Het bedrijf geeft aan dat de pilot wordt verlengd als deze goed verloopt.



De Eeldese luchthaven is blij met het initiatief. ,,Het is een bestemming waar onze noordelijke fans al jaren van dromen. Ibiza is daarmee een nieuwe en zeer gewenste bestemming voor Noord-Nederland'', zegt directeur Marco van de Kreeke.



Nordica zet al langer in op vliegen vanuit Eelde. Zo kondigde de luchtvaartmaatschappij volgens luchtvaartnieuws.nl eerder aan naar München, Brussel en Nice te vliegen vanuit het noorden van het land.