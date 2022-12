Groene EU wil geen Gekke Henkie zijn: niet-Europese bedrijven moeten heffing betalen voor CO2-uitstoot

MET VIDEO ‘Histori­sche doorbraak’ op klimaattop, maar ook veel teleurstel­ling

Op de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zijn landen het vannacht eens geworden over de instelling van een fonds voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte of extreem weer.

20 november