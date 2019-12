‘Groeitempo economie verder omlaag door stikstofkwestie en krappe arbeidsmarkt’

Ook het versnelde dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en de krappe arbeidsmarkt zetten een rem op de groei. Verder is sprake van een scherp gedaald consumentenvertrouwen en minder gunstige internationale omstandigheden.



De centrale bank voorziet voor dit jaar een economische groei van 1,7 procent. Dat is nog wel 0,1 procentpunt hoger dan DNB stelde bij de vorige raming in juni. Volgend jaar en in 2021 zakt de groei verder weg naar 1,4 en 1,1 procent. Eerder voorspelde DNB voor deze jaren nog plussen van respectievelijk 1,5 en 1,4 procent.

Natuurlijke teruggang

Hoewel dit ‘historisch gezien lage cijfers’ lijken, liggen de groeipercentages volgens de centrale bank nog wel dicht bij de zogeheten potentiële groei. Dat betekent dat sprake is van een soort natuurlijke teruggang naar een groeipercentage dat langduriger is vol te houden.



Door de strengere stikstofregulering staat het aantal vergunningen en daarmee de nieuwbouw extra onder druk. Het negatieve effect daarvan op de groei blijft in deze raming beperkt tot circa 0,1 procentpunt per jaar, vooral via lagere investeringen. De versnelde afbouw van de aardgasproductie raakt Nederland volgend jaar met eenzelfde percentage.

Consumptie trekt aan