Grieken hopen dat de teugels worden gevierd

Athene hoopt dat het deze zomer - na acht lange jaren van financiële steun - eindelijk gedaan is met de bemoeienis van de geldschieters, als het derde internationale hulpprogramma afloopt. ,,We laten eindelijk het tijdperk van toezicht achter ons, van harde maatregelen en vernedering'', nam premier Alexis Tsipras deze week alvast een voorschot. Maar dat lijkt te rooskleurig ingeschat. De kans dat de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de Grieken in augustus loslaten, lijkt klein.



Eerder deze maand joeg de Griekse regering nog eens 1.500 pagina's aan nieuwe hervormingen door het parlement. Onder meer het stakingsrecht werd ingeperkt, en het veilen van huizen van mensen en bedrijven die hun hypotheek niet aflossen werd makkelijker. Met deze zoveelste ronde aan pijnlijke maatregelen verzekerde Griekenland zich van weer 6,7 miljard euro uit het in 2015 overeengekomen leningenpakket, uit te keren in februari en april.