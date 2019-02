Greenpeace wil praten met Rabo-medewerkers

Topman KLM over onmin Frankrijk: We moeten elkaar weer vertrouwen

27 februari Hij is misschien wel de belangrijkste man in het hele Air France-KLM dossier, aan Nederlandse zijde. Hans Smits, in zijn rol als president-commissaris de belangrijkste toezichthouder van KLM en lid van de board in Parijs, hoopt dat de kapitaalinjectie door de Nederlandse staat niet de voorbode is van een nieuwe periode van ruzie. ,,We moeten elkaar weer gaan vertrouwen. Als dat gebeurt, betaalt de investering van de Nederlandse overheid zich terug.”