Gouden handdruk voor vertrokken Boeing-baas: ‘Muilenberg krijgt miljoenen mee’

In zijn bijna 4,5 jaar aan het roer van de vliegtuigbouwer verdiende Muilenburg al tientallen miljoenen dollars, het merendeel in de vorm van aandelenopties en bonussen. Daar kan nog eens 26,5 miljoen dollar bijkomen. Opvallend is ook een bedrag van 8300 dollar waar Muilenburg recht op heeft.



Dat is bedoeld voor de voorbereiding van zijn belastingaangifte in het jaar na zijn vertrek bij Boeing. Ook krijgt Muilenburg nog een aanvullend pensioen ter waarde van ruim 13 miljoen dollar mee en heeft hij aandelen die ook nog eens zoveel waard zijn. Afhankelijk van de beurskoers kan de waarde daarvan nog stijgen.

‘Dingen verkeerd gedaan’

Muilenberg lag al enige tijd onder vuur. In november moest de Boeing-topman met de billen bloot voor de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden en daar tekst en uitleg geven over de fouten die de vliegtuigbouwer heeft gemaakt bij de ontwikkeling van de 737 MAX.



,,We weten dat we fouten hebben gemaakt en welke dingen we verkeerd hebben gedaan’’, zo stond in een verklaring. ,,We hebben verbeteringen aan de 737 MAX doorgevoerd om ervoor te zorgen dat dergelijke ongelukken nooit meer gebeuren.’’



Een jaar geleden stortte in Indonesië een 737 MAX-toestel neerstort. In maart overkwam eenzelfde toestel dat lot in Ethiopië. Bij de crashes kwamen in totaal 346 mensen om. De ongelukken zijn vermoedelijk veroorzaakt door een niet goed werkende sensor in een veiligheidssysteem. Boeing zou op de hoogte zijn geweest van het euvel.

Niet ontslagen