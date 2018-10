Google lanceert zijn slimme speaker in Nederland op 24 oktober

'FNV klaagt oliecon­cern Chevron aan voor belasting­ont­wij­king'

Vakbond FNV stapt naar een internationaal meldpunt omdat oliemaatschappij Chevron, met 34 dochterbedrijven in Nederland, zich niet zou houden aan afspraken over transparantie. ,,We willen dat Chevron voortaan netjes belasting gaat betalen", zegt de bond in Trouw.