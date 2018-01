Goedkoop op zomervakantie? Je hebt nog vier dagen!

Drie tips om zo voordelig mogelijk op vakantie te gaan

Bron: vlucht-vertraagd.nl



1. Zoek incognito naar reizen



De basis van het boeken van elke reis: gebruik het incognitovenster in jouw browser. Als je vaker zoekt op een site van een reisaanbieder, schroeven zij kunstmatig de prijzen omhoog. Zo worden de tickets dus steeds duurder gemaakt. Door anoniem of incognito te surfen heb je hier geen last van.



2. Geen retourtje, maar twee losse tickets



Het klinkt misschien niet logisch, maar boek eens twee enkele vliegtickets in plaats van één retourticket. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je op de heenreis met de ene luchtvaartmaatschappij vliegt, en terug met een andere. Vaak kunnen twee enkeltjes namelijk heel wat goedkoper uitvallen dan een retourticket.



3. Last minute is tegenwoordig helemaal niet goedkoop meer



Prijzen kunnen verschillen per dag, maar uiteraard ook per periode. De grootste vergelijker Skyscanner stelt in haar onderzoek dat je het beste uiterlijk zes weken van te voren moet boeken. Dat alles hangt ook af van je bestemming.