Goedkoop naar New York dankzij EU

BLIK OP DE BEURS Boskalis onderuit op Damrak

5 januari De aandelenbeurs in Amsterdam zette vandaag de stijging voort. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden opnieuw in het groen. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en keken uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven.