Gezellig betalen: ‘kletskassa’ als wapen tegen de eenzaamheid

Dat Lia Timmermans (59) vandaag door Jumbo bij de kletskassa is neergezet, is zeker geen toeval. ,,Ik praat gewoon gère (dialect voor graag, red.), en veel ook. Dat is het leuke aan dit beroep.’’ Lia werkt in de Jumbo in Udenhout, een kerkdorp ten noorden van Tilburg. Daar rolde Jumbo gistermorgen de loper uit, omdat de supermarkt de tweede binnen het Van Eerd-imperium is die een kletskassa krijgt. Mensen die graag even wat aanspraak willen, kunnen aan deze kassa rustig afrekenen. Timmermans denkt dat dat fijn is voor de klanten. ,,Een praatje wordt toch al wel gemaakt, maar op deze manier voelen mensen zich wat minder opgelaten als ze wat langer bij de kassa blijven hangen. Anders hoor je andere klanten in de rij al snel zuchten, omdat ze haast hebben.’’