Gewone Nederlander ziet recordgroei (te) weinig terug

Volgens hoogleraar economie Jacobs is het achterblijven van de lonen de grote puzzel waar economen mee worstelen. ,,Dit is niet een exclusief Nederlands verschijnsel, hoewel de grote schil van flexibele arbeid bij ons absoluut meespeelt. Het is daardoor moeilijker om hoge looneisen te stellen." Hij wijst op een begin deze maand verschenen onderzoek van De Nederlandsche Bank waaruit dit eveneens blijkt.



Blom van ING verwacht dat de lonen komende jaren desalniettemin nog een fikse sprong gaan maken. ,,Dat de lonen matig stijgen is nog een naijl-effect van de crisis, waarin werkgevers grote klappen kregen. Bij economisch herstel volgen de lonen het laatst. Dat zie je nu ook in de VS, dat in de economische cyclus op ons voorloopt en het herstel veel eerder startte."



Jacobs vindt de euforie over de mooie economische cijfers sterk overdreven. Ook hij spreekt over een naijl- of inhaaleffect van de recessie. ,,Daardoor groeit de economie nu tijdelijk harder dan het gewone potentieel dat op 1,75 tot 2 procent groei ligt."