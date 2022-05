Gerard is boventallig verklaard en wil niet langer door hoepeltjes springen

In de zeven abri’s op mijn route van kantoor naar huis, zaten vorige week posters van de Omroep Max-serie Tweede Hans. Getriggerd door de geniale naam en de raakvlakken met mijn dagelijks werk, kon ik niet anders dan kijken. In de serie zien we hoe Hans vervroegd met pensioen wordt gestuurd door zijn werkgever. Volgens de werkgever is het een aanbod dat Hans niet kan afslaan, maar Hans is daar nog niet zo zeker van. De gouden handdruk brengt weliswaar de gedroomde camper binnen handbereik, Hans verliest vooral ook een groot deel van zijn identiteit, plezier en invulling van de dag. We zien een ontheemde Hans.