Gemiddelde huizenprijs duikt onder de 3 ton; tijdelijke dip of structurele daling?

De gemiddelde huizenprijs van een bestaande woning is in februari onder de drie ton gedoken. Een maand eerder betaalde een huizenkoper nog gemiddeld 302.157 euro, het hoogste bedrag ooit. Hebben we de top bereikt?

Ja, het is nog altijd een fors bedrag, maar een deel van de huizenzoekers zal er hoop uit putten: de huizenprijs is vorige maand gedaald ten opzichte van een maand eerder. Van net iets boven de drie ton naar 298.717 euro. Daarmee valt de koopprijs net terug onder die symbolische grens.

Het is niet het eerste signaal dat het einde van de prijsstijgingen in zicht is. Taxatiebureau Calcasa kwam recent met het bericht dat in bijna een op de vijf gemeenten in het laatste kwartaal van 2018 de huizenprijs zelfs iets daalde ten opzichte van een kwartaal eerder.

Kunnen we uit die ontwikkelingen voorzichtig de conclusie trekken dat de huizenprijs met drie ton op z'n hoogtepunt zit? Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft vindt dat te voorbarig: er worden twee maanden tegen elkaar afgezet. ,,Dat is te beperkt om iets over de woningprijsontwikkeling op langere termijn te zeggen.’’

Als we wél over een langere periode kijken - februari afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar - dan is er nog altijd een stijging te zien van 7,5 procent. Daarbij moet wel worden aangetekend: dat is de laagste prijsstijging sinds september 2017.

Vergeten

Wellicht toch een teken? ,,Wie denkt dat huizenprijzen gaan stabiliseren of dalen, die kan het echt vergeten’’, zegt woningmarktexpert Boelhouwer. Zeer onwaarschijnlijk vindt hij het, omdat de druk op de woningmarkt ongekend groot is en blijft door het tekort aan beschikbare en betaalbare woningen.

Geen prijsdaling dus, maar Boelhouwer ziet wel een lichtpuntje voor huizenkopers: de prijzen zullen minder hard stijgen. Een verklaring is dat door de extreme stijgingen van de afgelopen jaren hele groepen geen huis meer kunnen financieren en daardoor afhaken. Dat beeld onderschrijven economen van de Rabobank en ABN Amro. Zij verwachten evengoed dat huizenprijzen de komende twee jaar minder hard oplopen dan de afgelopen jaren. Sinds juni 2013, toen de woningmarkt een dieptepunt bereikte, zijn de prijzen met ruim 30 procent gestegen.