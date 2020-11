Gemeenten helpen horecaondernemers: volgend jaar geen rekening terrassenhuur

,,De horeca behoort tot een van de meest zwaar getroffen sectoren. Dus als we de pijn een beetje extra kunnen verlichten door nu al de terrassenhuur voor 2021 kwijt te schelden, moeten we dat doen”, aldus de Gorcumse CDA-fractievoorzitter Lennert Onvlee.

Andere manieren

Gorinchem blijkt niet de enige gemeenten die met lokale lastenverlichting de horeca te hulp schiet. Zo kondigde Dordrecht al aan om te kijken naar mogelijke subsidie, co-financiering of een lening om die terrassen winterproof te maken, zoals met energiezuinige heaters, windschermen of verwarmingskussens.

Gemeente Delft heeft ook al laten weten volgend jaar geen reclamebelasting in rekening te brengen aan zijn lokale bedrijven. Een opsteker voor horecaondernemers, want die zijn in sommige gevallen duizenden euro’s per jaar belasting voor het gebruik van hun terrassen kwijt.