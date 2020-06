Gemeente knijpt oogje toe in horeca: aantal coronaboetes nihil

Sinds de heropening op 1 juni moeten cafés en restaurants zich aan strikte coronaregels houden. Zo geldt dat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, tenzij ze één huishouden vormen. Ook moeten gasten, zowel binnen als op het terras, een zitplaats hebben. Voor binnen is bovendien een reservering verplicht.



Horecaondernemers die zich niet aan die regels houden, riskeren een boete van 4000 euro. In de praktijk blijkt dat zij daar niet bang voor hoeven te zijn. Gemeenten treden alleen op bij ‘excessen’. ,,Het belangrijkste is dat we vooral in gesprek willen blijven met de horeca en samen op zoek gaan naar oplossingen als er knelpunten zijn’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Amersfoort.



De meeste gemeenten constateren in het onderzoek wel dat horecabezoekers zich over het algemeen aan de coronaregels houden: zo moeten bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar houden en mogen ze niet staan. Maar de laatste tijd lijken de regels meer genegeerd te worden, signaleren zij in de steekproef onder de twintig grootste gemeenten, twintig middelgrote gemeenten en de twintig kleinste gemeenten van Nederland. Van de in totaal zestig ondervraagde gemeenten werkten er 56 mee.