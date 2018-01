Geld uitgeven wordt 'tech-emakkelijk'

[Hier moet mijn foto komen maar ik krijg m niet geupload]

Techbedrijven hebben eindeloos veel mogelijkheden om ons leven te vergemakkelijken. Google maps weet waar ik heen wil, wanneer ik moet vertrekken en waar ik onderweg zin in zou kunnen krijgen. Albert Heijn zou op basis van mijn eerdere aankopen al moeten weten wanneer wat opraakt in mijn koelkast. Advertenties die ik op een willekeurige plek in de wereld gade sla, meten of ik wordt geraakt doordat ze ‘terugkijken’ met een camera. Gemak is hierin een goudmijn. Het is de sleutel tot onze aankoop.

Betalen was de laatste drempel

We gaan dit jaar weer een flinke stap in die geautomatiseerde toekomst zetten. Europa gaat ervoor zorgen dat wij zonder tussenkomst van een bank kunnen betalen aan fintechs en techreuzen. Kopen en consumeren gaat wéér een stukje gemakkelijker worden. Het heikele punt is nog dat deze bedrijven ook een blik op onze betaalgegevens werpen op het moment dat we betalen.

Principes versus praktijk

Wat mij verbaasd is dat we over dat laatste punt ineens vallen, terwijl we al onvoorstelbaar veel intieme details hebben weggegeven. Veel mensen zijn bang dat bedrijven iets ‘fouts’ doen met onze betaalgegevens. We vroegen 4000 lezers of ze hun betaalgegevens zouden vrijgeven. Veruit de meesten zeiden ‘nee’. Waarschijnlijk denkt u dat zelf ook terwijl u dit leest. Maar ik kan u vertellen, het verschil met wat u doet is levensgroot. We wíllen privacy belangrijk vinden, maar zodra dat ongemak oplevert - zoals vier keer vaker doorklikken - dan kieperen we alle privacyzorgen overboord.

Jongeren hebben het door

Jongeren maken zich minder druk om privacy. Voor hen is de foute geschiedenis van de oorlog waarin gegevens is de verkeerde handen je leven konden betekenen iets uit een spannende film. Ik denk dat jongeren het bij het rechte eind hebben. Die bedrijven zijn niet bezig met ‘fout zijn’. Het gaat hen erom voorop te lopen in gemak waarmee ze ons dagelijks leven ondersteunen.

lekker erop los leven, totdat..

Met betaalgemak kunnen ze veel geld verdienen. Amazon is al vrij geniaal in het vergroten van onze kooplust. Als dat betaalgemak er nog bij komt, dan spenderen we zonder omkijken. Dan leven we er lekker op los, totdat…oh ja, er ineens een lege rekening opdoemt. Vooral jongeren en laagopgeleiden zijn kwetsbaar. Zij hebben het minste inkomen en zijn het meest verslaafd aan gemak. Als gevolg loopt het aantal huishoudens met aanhoudende schulden steeds verder op.

M-Turk

Maar niet getreurd. Een slimme techreus weet heeft daar allang een antwoord op. De kleine mensjes waaraan Amazon zich verrijkt moeten natuurlijk wel wat te besteden blijven hebben. Amazon heeft al M-Turk op de markt gebracht, waar je met gemak en zonder opleiding geld kunt verdienen. Ik zou er niet van opkijken als Google binnenkort op de markt komt met ‘Google Work’. Of wacht, het kan nog simpeler: ze kunnen ook pleiten voor een basisinkomen van de overheid. Goh, het was toevallig ook een ideetje van Bill Gates vorig jaar.