Gekte om Pokémon-kaarten loopt uit de hand in VS: man trekt pistool, winkel stopt verkoop

De Amerikaanse warenhuisgigant Target stopt per direct met de verkoop van Pokémon-kaarten omdat de veiligheid van medewerkers en klanten in gevaar dreigt te komen. De verkoopwaarde van de kaarten is sinds de coronapandemie explosief gestegen, waardoor de agressie tegen het personeel en andere verzamelaars flink is toegenomen. De na jaren teruggekeerde Pokémon-gekte bereikte vrijdag een dieptepunt toen een van de verzamelaars een pistool trok.

Sinds het begin van de coronacrisis is er, met name in de Verenigde Staten, een ware stormloop ontstaan op die ene zeldzame kaart van Charizard of Blastoise. Retailers kampen met flinke tekorten en ook fabrikanten moeten flink aanpoten om aan de grote vraag te voldoen.

Volgens het bedrijf achter Pokémon, The Pokémon Company, lopen er wereldwijd 65 miljoen verzamelaars rond. Dat waren er vijf jaar geleden nog geen tien miljoen. De lancering van de mobiele game Pokémon Go in 2016 heeft hierin zonder meer een aandeel gehad, maar het is vooral de coronacrisis die de waarde van de kaarten naar ongekende hoogte stuwt.

Tentje overnachten

In de Verenigde Staten is de teruggekeerde Pokémon-hype niet zonder consequenties, schrijft The Guardian. Target, een populair warenhuis, heeft besloten de verkoop van de kaarten voor onbepaalde tijd te staken. De beslissing komt nadat een ruzie op een parkeerplaats van de winkel in Brookfield, Wisconsin helemaal uit de hand dreigde te lopen.

Een 35-jarige verzamelaar trok een pistool toen hij bij het verlaten van de winkel door vier mannen van tussen 23 en 35 jaar werd aangevallen, meldt ABC News. ,,Het is triest voor de kinderen”, zegt een verzamelaar, die getuige was van het incident. ,,Het is belachelijk dat volwassenen op de parkeerplaats ruzie krijgen over ruilkaarten.”

Voor Target staat de veiligheid van de klanten en personeel voorop, laat een woordvoerder aan Amerikaanse media weten. ,,Uit voorzorg hebben we besloten de verkoop van MLB-, NFL-, NBA- en Pokémon-ruilkaarten in onze winkels met ingang van 14 mei tijdelijk op te schorten.” Verzamelaars kunnen de kaarten nog wel via de webshop van Target kopen. Vanwege de gekte besloot Target eerder dit jaar het maximumaantal Pokémonsetjes per persoon te verlagen naar drie, en daarna zelfs naar één. De winkel wilde daarmee voorkomen dat verzamelaars voor de ingang in een tentje zouden overnachten.

Nederlander

Van alle 65 miljoen Pokémonverzamelaars heeft een 29-jarige Belg de zeldzaamste Pokémonkaart ter wereld in handen. Yves Bruynen kocht het pakje waar de Charizard-kaart in zat van een Nederlander via Facebook voor 200 euro. Nu is de kaart bijna een half miljoen euro waard. En dat bedrag zal in de toekomst nog fors oplopen.

„Het is een echte business geworden. Ik en andere eigenaars van deze kaart verwachten eind dit jaar nog een extra piek, als de hype rond 25 jaar Pokémon haar hoogtepunt bereikt. Er zal ook wel een investeerder komen die de eerste kaart van 1 miljoen euro wil kopen”, liet hij eerder aan deze site weten.

De helft van de verzamelaars ziet de handel in Pokemonkaarten als een investering, zegt Bruynen. ,,Ze kopen het aan en verkopen het twee jaar later voor meer geld. Het is eigenlijk beleggen met Pokémonkaarten. Eind dit jaar is het misschien het moment om de kaart te verkopen, al wil ik ze eigenlijk niet kwijt. Een bod van 360.000 pond (415.000 euro) heb ik al afgewezen. Maar als er echt een serieus bod wordt gedaan... Geld blijft geld, het maakt het leven wel makkelijker.”

Kaartenhandelaar Joey vertelt over de hype: