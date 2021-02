Gedoe bij Herstel-NL: topeconoom Rabobank trekt zich opeens terug

Barbara Baarsma, hoogleraar economie en directievoorzitter Rabobank-Amsterdam, stapt per direct uit Herstel-NL, het initiatief voor een gebalanceerder coronabeleid. Dat laat Baarsma op haar LinkedIn weten. De campagne van de actiegroep wordt mogelijk tijdelijk gestaakt, zegt voorzitter Robin Fransman.

Volgens de plannen van Herstel-NL zou Nederland vanaf 1 maart weer ‘open’ kunnen. De actiegroep wil in actie komen ‘omdat de schade van de coronacrisis enorm is, dagelijks groeit en zeer ongelijk is verdeeld‘. Herstel-NL heeft een concreet plan uitgewerkt dat het naar eigen zeggen mogelijk maakt om Nederland met een beter coronabeleid uit de crisis te halen.

Via crowdfunding werd in korte tijd al meer dan 100.000 euro opgehaald. Met dat geld financieren de initiatiefnemers, onder wie een groep artsen, economen en wetenschappers, hun opgezette campagne met reclame op billboards, radiospotjes en tv-commercials.

Toekomst onzeker

Maar de toekomst van Herstel-NL is na vanavond onzeker. Econoom Barbara Baarsma, bij de start al betrokken als meedenker, stapt om nog onduidelijke redenen uit het project. ‘Mijn rol was argumenten op basis van feiten en onderzoek in te brengen voor goed beleid. Die rol blijf ik vervullen, maar niet langer bij herstel-nl. Vanaf 23 februari 2021 ben ik niet langer bij herstel-nl betrokken’, schrijft ze op LinkedIn.

Ondertussen laat ook voorzitter Robin Fransman van zich horen. ‘Wij zijn benaderd door kringen rond het kabinet met het verzoek om de campagne van Herstel-NL tijdelijk te staken tot na de verkiezingen. Daar gaan we ons vanavond over beraden’, twittert Fransman. Het is niet duidelijk wat hij precies met zijn tweet bedoelt.

Standpunten

Op de achtergrond probeert Herstel-NL al langer de eigen standpunten over te brengen via een lobby bij politici in Den Haag. Ook kennen sommige aangesloten artsen de leden van het Outbreak Management Team (OMT) persoonlijk.

Het plan moet verdere schade aan de maatschappij helpen voorkomen. Door de corona-aanpak meer te baseren op de ‘reële gevaren’ van het virus en gerichte bescherming van kwetsbare groepen zouden het onderwijs, de economie en het sociale leven snel weer op kunnen starten.

Kritiek

Het plan van Herstel-NL kan op zowel bijval als weerstand rekenen. Marcel Levi, de Nederlandse directeur van een groep ziekenhuizen in Londen, maakte gehakt van het plan. ,,Wat wil die groep nou? Bejaarden in een reservaat stoppen, zodat wij naar festivals kunnen en lekker kunnen shoppen? Oudere mensen beschermen zichzelf nu toch al zoveel als ze kunnen? En ondanks dat, ondanks dat heel Nederland nog maar één bezoeker mag ontvangen en ondanks de avondklok daalt het aantal besmettingen nog steeds maar moeilijk”, vertelde hij tegen deze site.