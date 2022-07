Gazprom verlaagt gaslevering Nord Stream nog verder, gasprijs stijgt meteen met 10 procent

Vanaf woensdag zal dan 33 miljoen kubieke meter gas door Nord Stream 1 gaan, aldus Gazprom. De Duitse regering laat weten dat de verdere verlaging van de gastoevoer via de pijpleiding technisch niet te rechtvaardigen is. Berlijn heeft vaker gezegd dat Moskou gasleveringen als chantagemiddel inzet vanwege de Duitse steun aan Oekraïne.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs ging de Europese gasprijs maandag met 10 procent omhoog na het nieuws over de verdere verlaging van de Russische leveringen via Nord Stream 1.

De pijpleiding werd vorige week weer in gebruik genomen na tien dagen van onderhoudswerkzaamheden. Voor het onderhoud van Nord Stream 1 had Rusland de gastoevoer al verlaagd naar 40 procent van het normale niveau. Toen werd de afwezigheid van een andere turbine als reden aangevoerd. Die was in Canada voor onderhoud en mocht vanwege in de tussentijd ingestelde sancties tegen Rusland niet meer terug worden gegeven aan Gazprom.