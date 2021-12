Gasprijs schiet omlaag nu Amerikaanse schepen met aardgas koers zetten naar Europa

Delen per e-mail

Waar de prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse markt - leidend voor Europa - afgelopen dinsdag nog een recordhoogte aantikte van 188 euro, is deze nu flink gedaald naar 126 euro.

De gasprijzen stijgen al maandenlang explosief. De Russische aanvoer van gas naar Europa is onzeker, de voorraden zijn aan banden gelegd en spanningen met Oekraïne brengen twijfels bij Europese landen of de Russen hun gasexport zien als politiek middel. Daarnaast zijn er op Europees niveau steeds meer bewegingen om andere energievoorzieningen zoals kerncentrales en kolencentrales te sluiten. Dat drijft de gasprijs op en maakt de brandstof tegelijkertijd schaarser. Nog nooit is de prijs voor gas zo hoog geweest, en kleine energiebedrijven worden daar de dupe van.

De prijs voor gas in de VS is zo’n dertien keer lager dan hier, en dus loopt de Amerikaanse gasexport op volle toeren. Normaal leveren de Amerikanen voornamelijk aan Azië, omdat Europa het meeste gas importeert uit Rusland. Maar nu dit geen optie meer lijkt te zijn, en er hier een tekort aan gas gloort, denkt Amerika ons te kunnen verlichten.

Het roer om

Meerdere schepen met lng, zoals vloeibaar aardgas ook wel wordt genoemd, gooiden de afgelopen week plotsklaps hun roer om en kozen Europa als bestemming. Uit data van persbureau Bloomberg blijkt dat sowieso tien schepen van koers zijn gewijzigd, en van nog eens 20 schepen lijkt het ook alsof ze naar Europa gaan. Op de live tracking-kaarten van Marine Traffic zijn zo'n 15 lng-schepen te vinden die onderweg zijn naar Europa. Dat worden er waarschijnlijk dus nog meer.

Volledig scherm Op de live kaarten van Marine Traffic kun je volgen waar de lng-tankers heen varen. Momenteel zouden er zo'n 15 op te zien zijn die richting Europa gaan.

Belgische krant De Standaard geeft voorbeelden van de vreemde routes die de schepen nu hebben afgelegd. Zo is er een tanker die ter hoogte van Singapore rechtsomkeert maakte en naar Europa vertrok. Een ander schip was al bijna bij eindbestemming China, maar wijzigde de koers naar het Verenigd Koninkrijk. Een schip vanuit Nigeria spant misschien wel de kroon: na Kaap de Goede Hoop gerond te hebben, werd de kapitein verteld via het Suezkanaal richting Europa te vertrekken, een route die tweeënhalf keer zo lang is als het normale traject van Nigeria naar de Europese kust.

Korte termijn

Dat dit soort schepen tijdens hun vaarroute van koers veranderen is niet heel gek, aldus Tie Schellekens, woordvoerder van de Rotterdamse haven. ,,De prijs is heel belangrijk voor de goederenstroom van gas. Het gaat dan om de verhouding van wereldwijde prijzen. Als de gasprijs hier ideaal is, dan kunnen goederenstromen daarvoor verlegd worden.”

Dat schepen plots van koers veranderen vanwege de gasprijs is op zich niet bijzonder. Het effect van de verkoop van Amerikaanse lng heeft hier meestal een kortdurend drukkend effect op de gasprijs.

Vaak wordt de bestemming van een schip kort voor vertrek pas duidelijk, soms is het ook zo dat een kapitein pas tijdens de reis te horen krijgt waar hij heen gaat. Soms liggen schepen zelfs te wachten voor de kust op een goed moment om de haven binnen te varen. Dat kan soms miljoenen euro‘s aan inkomsten schelen. Toch komt het niet vaak voor dat zoveel schepen ineens naar Europa komen, omdat normaal de prijzen in Azië gunstiger zijn.

