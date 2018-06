Gas en licht tientjes duurder per 1 juli

Nuon bevestigt dat de stijgende olieprijzen voorname factor zijn. ,,Deze prijsverhoging is het gevolg van aanhoudende hogere prijzen op de inkoopmarkten voor stroom en gas," stelt woordvoerder Oene van der Wal. De stroomprijs stijgt met 6,6 procent harder dan gas (3,7 procent) bij Nuon. Het bedrijf ziet zelf geen verband met het dichtdraaien van de Groningse gaskraan.



Ook Eneco wijst op duurdere energieprijzen. Zelf rekent het energiebedrijf overigens met een iets lager gemiddeld verbruik van 2800 kilowatt stroom en 1200 m3 gas. ,,Dan komen wij op een gemiddelde verhoging van 50 euro uit," zegt Arie Spruijt.



Hij erkent dat Eneco dit keer relatief meer stijgt dan veel concurrenten. ,,Dat heeft onder meer met de timing te maken dat je energie inkoopt. Iedere leverancier heeft daar een andere strategie in. In het verleden heeft dat vaak in het voordeel van onze klanten gewerkt. Dit keer helaas niet."