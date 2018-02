Galapagos daalt, Heijmans stijgt op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 532,22 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 818,89 punten. De beurs in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,3 procent.



Bij de hoofdfondsen daalde Galapagos 1,1 procent. Het bedrijf wist afgelopen jaar, ondanks een sterk oplopend operationeel verlies, zijn financiële situatie te verbeteren en had eind 2017 ruim 1,2 miljard euro in kas. Dat is te danken aan een kapitaalverhoging.

Herstel

In de MidKap toonde bouwer BAM (plus 2,8 procent) wat herstel na het koersverlies van zo'n 10 procent in de afgelopen twee handelsdagen. Concurrent Heijmans dikte bij de kleinere bedrijven ruim 5 procent aan. De bouwer sloot 2017 af met winst, na dieprode cijfers een jaar eerder. De omzet in Nederland, waar Heijmans tegenwoordig uitsluitend actief is, nam toe.



De resultaten van detacheerder Brunel, die de omzet en winst vorig jaar zag dalen, vielen niet in goede aarde. KBC Securities verlaagde het advies en het aandeel zakte 4 procent. Takeaway.com steeg 0,8 procent. De maaltijdbezorger neemt zijn branchegenoten BGmenu uit Bulgarije en Oliviera uit Roemenië over voor in totaal 10,5 miljoen euro.

Beter dan verwacht