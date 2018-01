Gadgetcircus in Las Vegas: van paaldansende robots tot oprolbare tv

TechnologieEen oprolbare super televisie, de robot als paaldanseres of assistent, slimme steden. Bijna 200.000 bezoekers uit de hele wereld struinen deze week de Consumer Electronics Show af, het jaarlijkse elektronica- en gadgetcircus in Las Vegas. Wij zetten de belangrijkste trends op een rij.

Het is alweer de 51ste editie van de CES die in 1967 klein begon in New York. De belangrijkste producten toen: zwart-wit televisies, stereotorens, transistorradio’s. De topfabrikanten van toen: 3M, Motorola, Sharp, Sony en Philips.



In een halve eeuw tijd beleefden talloze innovaties hun debuut in Las Vegas: de videorecorder (1970, Sony), CD-speler (1981, Philips & Sony), videocamcorder (1981, Sony & JVC), de DVD (1996) , HD-televisies (1998), satellietradio (2000), de X-Box (2001) en BluRay (2003).



Nog veel meer producten en gadgets flopten. 3D-televisies: de consument hoeft ze niet. E-readers: op Amazon en Kobo na blijken ze nauwelijks succesvol. Ultrabooks: superdunne laptops voorzien niet in een speciale behoefte. 3D-printers voor consumenten idem dito.



Desalniettemin biedt de beurs een uitstekend overzicht van de trends op het gebied van consumentenelektronica, technologie en IT. Dit jaar zijn dat volgende trends:

1) Digitale assistenten

Volledig scherm Amazon's Echo speakers die werken met digitale assistent Alexa. Gebruikers kunnen vragen stellen en dan geeft Alexa via de slimme speaker antwoord. © AP

Amazon’s digitale assistent Alexa was vorig jaar al prominent aanwezig op de CES, deze editie zijn virtuele assistenten alom vertegenwoordigd. Iedere grote fabrikant heeft zijn eigen versie: er is de Google Assistant, Microsoft heeft Cortana, Samsung Bixby en Apple (niet aanwezig op de CES) natuurlijk Siri. Allemaal werken ze met een intelligente speaker die centraal in de huiskamer kan worden geplaatst en antwoord geeft op alle mogelijke vragen.

Volledig scherm Google promoot op de CES zijn digitale helper. De Google Assistant kan worden opgeroepen door 'Hey Google' te roepen. © AFP Dat de via kunstmatige intelligentie steeds slimmere virtuele assistent geen hype is, blijkt uit het feit dat Amazon afgelopen kerstperiode in de VS tientallen miljoenen Alexaproducten verkocht. Andere fabrikanten proberen gretig een graantje mee te pikken van het succes door een licentieovereenkomst te sluiten. Zo kunnen ze de technologie in hun producten integreren. Van tv’s, huishoudelijke apparatuur als magnetrons, verlichting en de auto. Op de CES valt met name de strijd tussen Amazon en Google op.

2) Augmented Reality (toegevoegde realiteit) en Virtual Reality

Volledig scherm VR bril met controllers van HTC © RV

Virtual Reality is inmiddels behoorlijk ingeburgerd, mede door Samsung’s Gear VR en apparaten als de Oculus Rift. Dit jaar zullen er weer miljoenen toestellen worden verkocht. Wat eveneens hard groeit is augmented reality. Fabrikanten wijzen op het succes van Pokemon Go en dat is dan nog maar een game.



Op terreinen als navigatie, interieur design of advertenties biedt AR grote mogelijkheden. Onder meer Google werkt er hard aan, jaren na het floppen van de Google Glass. Ook Apple is actief en stopte AR-sensoren in zijn nieuwe iPhones. Inmiddels zijn al 2.000 AR-apps ontwikkeld, liet het techbedrijf weten. Op de CES laten fabrikanten allerlei toepassingen zien.

3) Smart cities

Volledig scherm Straatverlichting die pas aan gaat als er iemand voorbij rijdt, vuilcontainers waar sensoren meten dat ze vol zitten. Slimme technologie komt dankzij het internet of things de huiskamer uit en de stad in. © AP

Slimme straatverlichting, door burgers zelf opgewekte zonne-energie, verkeersmanagement, parkeerapp’s. Door het Internet of Things komt technologie steeds meer de huiskamer uit. Voor het eerst wordt op de CES aparte tentoonstellingsruimte gereserveerd voor technologie gericht op steden en de publieke ruimte. Bedrijven als Bosch, Ford, Ericsson en chipmaker Qualcomm zijn prominente spelers op dat gebied.

4) Auto's

Volledig scherm Het Chinese Future Mobility presenteert op de CES hun Byton: een elektrische wagen met een aanraakscherm dat het hele dashboard bestrijkt. De auto werkt samen met Amazon's digitale assistent Alexa. De bolide moet in 2019 op de markt komen. © Byton/Future Mobility

Lange tijd lieten autofabrikanten de Consumer Electronics Show links liggen, maar de laatste jaren is hun aanwezigheid steeds groter. Auto’s beschikken over meer en meer geavanceerdere technologie aan boord, ze worden aangesloten op het internet, het dashboard verandert in één groot scherm. De navigatie en stereo werken daarbij samen met Google’s Android of Apple’s iOS en binnenkort ook met slimme assistenten als Alexa. Voeg daarbij de komst van elektrische en daarna zelfrijdende auto’s en het is volmaakt logisch dat fabrikanten als Toyota, Mercedes-Benz, Honda en Nissan allemaal acte de présence geven in Las Vegas.

5) En natuurlijk héél erg grote, platte televisies

Volledig scherm LG toont op de CES een televisie van 65 inch (1,65m) die zichzelf automatisch kan oprollen. © LG

Volledig scherm En LG's tv in bijna opgerolde staat. © LG Ooit de corebusiness op de CES en nog steeds een alom zichtbaar onderdeel. Meeste aandacht gaat dit jaar naar LG en Samsung. LG toonde een OLED-televisie van 1,65 meter die zichzelf automatisch oprolt. Ook heeft de Koreaanse een televisie in superieure 8K-resolutie ter bezichtiging.



Concurrent Samsung introduceerde ondertussen 'The Wall': ’s werelds eerste modulaire tv. Volgens de Koreaanse fabrikant kunnen er meerdere exemplaren naast elkaar worden gezet. Randen zijn nauwelijks zichtbaar. De prijs van het liefst 3,7 meter lange gevaarte werd overigens niet bekendgemaakt.

Overig: robots, health wearables, 5G, artificial intelligence, gadgets

Volledig scherm Robots waren er altijd al op de CES, maar nu maken fabrikanten steeds meer sociale robots om mensen gezelschap te houden of een spelletje te doen. © EPA

Andere trends op de CES zijn draagbare apparaten die de gezondheid van de gebruiker monitoren of moeten verbeteren. Nederlandse start-ups doen daar hard aan mee: het slimme Delftse robotkussen Somnox doet het goed in Las Vegas, ook is er het slimme ondergoed Carin van de Eindhovense LifeSense Group.

Robots waren er altijd al op de CES, maar nu zijn er steeds meer gezelschapsrobots. In de grootste stripclub van Las Vegas werden deze week ook paaldansende robots aan het publiek voorgesteld.