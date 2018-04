Fysio's, tandartsen en ziekenhuizen steeds vaker naar rechter voor hogere vergoeding

Gebruikelijk is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders uitentreuren onderhandelen over de vorm van de zorg en de tarieven die daarvoor mogen worden gerekend. Op die manier weten de verzekeraars vooraf wat hun kosten zijn. De verzekeraar die het beste ‘inkoopt’ bij de ziekenhuizen kan daardoor of de laagste premie hanteren, of de meest uitgebreide zorg bieden.



Deze vlieger gaat niet op voor verzekerden met een naturapolis (driekwart van alle Nederlanders) die gebruikmaken van een fysiotherapeut of tandarts die géén contract heeft met een verzekeraar. De behandelaars vinden de vergoedingen bijvoorbeeld te laag, of zijn het niet eens met een door de verzekeraar opgelegd omzetplafond.



Verzekeraars vergoeden bij een naturapolis maar een deel van de tarieven van zorgaanbieders zonder contract. Wie toch een volledige vergoeding wil, moet een (veel) duurdere restitutiepolis nemen.



Voor Zilveren Kruis, VGZ en Achmea is de gedeeltelijke vergoeding een belangrijk instrument om de kosten beheersbaar te houden: zorgaanbieders die (in hun ogen) te veel vragen, krijgen namelijk geen contract.