Fundamentalisme in de vrouwenzaak: doorstoten naar de top, koste wat kost

Op Internationale Vrouwendag hoorde ik drie experts, zelf ook commissarissen, op de radio onderweg naar huis. Ze waren het roerend eens: vrouwen moeten meer lef tonen. Over hun schroom heen stappen als ze denken dat ze er nog niet aan toe zijn. Vrouwen achten zichzelf pas geschikt als ze alle benodigde kennis in huis hebben, zei een commissaris. Mannen weten het half en denken: ik kijk wel hoever ik kom. Dat moeten vrouwen ook doen, vonden de experts unaniem.



,,Hallo, horen jullie eigenlijk wel wat jullie daar zeggen?" roep ik in gedachten tegen de autoradio. Kan het misschien zijn dat eerst de juiste kennis hebben en dan 'ja' zeggen tegen een zware baan heel verstandig is? Vrouwen zijn meer risico-avers, maar dat is toch juist de eigenschap waar we wat meer van willen in raden van besturen?



Zet die vrouwen dan ook niet aan tot het overboord zetten van hun waardevolle eigenschappen! Het hele idee van genderdiversiteit is dat hun wikken en wegen voor ze beslissen, hun twijfelen bij risico's nemen en hun oog voor relaties waarde toevoegen aan het geheel.