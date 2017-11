Frikandellenvlaai bij Aldi in de schappen

Het hartige hapje zit volgens Aldi vol met stukjes frikandel en currysaus, is omwikkeld in brooddeeg en kost 3,99 euro. Het zijn geen vers gebakken vlaaien: de frikandellenvlaai is terug te vinden in het koelvak en kan tot maximaal drie maanden in de vriezer bewaard worden.



Volgens een woordvoerder gaat het om een eenmalige actie. ,,Maar mochten de vlaaien als zoete broodjes over de toonbank vliegen, dan zullen we overwegen om hem in het assortiment op te nemen. We hebben geleerd van het succes van onze gin & tonic-ijsjes, die ook oorspronkelijk een eenmalige aanbieding waren.''