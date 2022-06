Fransen willen ABN Amro overnemen, koers schiet omhoog

De Franse bank BNP Paribas heeft interesse in een overname van ABN Amro. De bank heeft al met de staat, die meerderheidsaandeelhouder is in ABN Amro, gesproken.

Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde persbureau Bloomberg. ABN Amro wil niet ingaan op wat ze ‘geruchten in de markt’ noemen. Ook BNP Paribas onthoudt zich van commentaar. Op de beurs werd de Franse belangstelling goed ontvangen. De koers van het aandeel ABN Amro schoot omhoog.

De staat is nog steeds meerderheidsaandeelhouder van ABN Amro. Minister van Financiën Sigrid Kaag gaf al eerder aan dat het kabinet niet van plan is het belang in de bank aan te houden. Maar concrete plannen om aandelen te verkopen zijn er niet. In een verklaring zei het ministerie niet in het openbaar te kunnen spreken over een eventuele verkoop van aandelen.

Hapklare brok

De belangstelling voor ABN Amro is niet vreemd. De bank heeft een roerige periode achter zich en heeft de afgelopen jaren zo’n 60 procent van zijn beurswaarde verloren. Dat maakt de bank een hapklare brok voor een grotere partij. Eerder gaf ABN Amro aan dat het zelf kijkt naar mogelijkheden om andere partijen over te nemen.

Een overname van ABN Amro zou het startsein kunnen zijn van een langverwachte consolidatieslag in het Europese bankwezen. De internationale bankenwereld wordt gedomineerd door grote Amerikaanse banken. Om een vuist te kunnen maken moeten de kleine Europese banken fuseren tot grotere instellingen.

Het zou niet voor het eerst zijn dat ABN Amro wordt overgenomen. In 2008 was de bank de prooi van een bankenconsortium van Royal Bank of Scotland, het Spaanse Santander en Fortis Bank. Dat trio verdeelde de bank onderling. Net na die overname brak de kredietcrisis uit en moest ABN Amro-Fortis, met daarin de Nederlandse activiteiten, gered worden door de staat.

Rekening

Die rekening van 21 miljard euro is maar deels voldaan bij de beursgang in 2015. Om helemaal uit de kosten te komen moet de staat nu 26 euro per aandeel krijgen voor het resterende belang van 56 procent in de bank. De koers van ABN Amro ligt iets boven een tientje momenteel.

In 2016 was er ook al belangstelling voor ABN Amro. Toen meldde zich de Deense Nordea Bank. Die interesse liep op niets uit. Of het deze keer serieuzer is blijft onduidelijk. Verschillende bronnen melden dat er één gesprek is geweest tussen BNP Paribas en het ministerie en dat er geen vervolgafspraken zijn.

Nieuwe koers

De afgelopen jaren heeft ABN Amro een koerswijziging ondergaan. Onder het motto ‘banking for better’ richt de bank zich op verduurzaming. De afgelopen jaren nam de bank afscheid van risicovolle activiteiten als handelsfinanciering. Ook een groot deel van de zakenbank werd verkocht. Groei ziet de bank in vermogensbeheer voor rijke particulieren en met bankieren in Nederland.

BNP Paribas zou met een overname direct een sterke positie op de Nederlandse markt krijgen. Dat zou na Frankrijk en België een derde thuismarkt zijn.