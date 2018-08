Frankrijk stopt in 2023 met vaste telefonie, KPN gaat door

Het nieuws zorgt voor een bescheiden schokgolfje in Frankrijk, dat in 1878 zijn eerste telefonienetwerk kreeg. Nog steeds bezitten ruim 9 miljoen huishoudens een vaste lijn, zonder internet. Dat aantal daalt echter al jaren in rap tempo en is sinds 2012 gehalveerd.



Hetzelfde geldt voor het aantal belminuten: in 2017 belden de ruim 65 miljoen Fransen nog slechts 66,8 miljoen minuten via de vaste lijn. Dat was in 1998 dubbel zo veel. De hoofdmoot van de Franse telefoontjes gaat per mobiel.



Voor Orange, de rechtsopvolger van staatsbedrijf France Telecom, reden om de stekker uit de vaste telefoonlijn te trekken. Per half november is een nieuw abonnement niet langer mogelijk, meldt Le Parisien. Vanaf 2023 worden bestaande abonnementen beëindigd en overgezet. Gemeente na gemeente wordt afgesloten: een operatie die in 2028 moet zijn afgerond.