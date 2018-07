Franchisers reageren verontwaardigd op dreigementen Hema-top

De franchisers van Hema reageren vol ongeloof en met verontwaardiging op het dreigement van de Hema-top dat het de bestaande contracten wil herzien. De winkelketen heeft hun per brief laten weten genoeg te hebben van de huidige franchiseregeling, die als zeer problematisch en contraproductief wordt ervaren.

De Vereniging Aangesloten Bedrijven Hema (VAB Hema), het bestuur van de franchisenemers, zegt het onbegrijpelijk te vinden dat zij de schuld in de schoenen geschoven krijgen van de tegenslagen van Hema.

De winkelketen zag begin vorige maand de overname door de investeerder Core Equity Holdings op het allerlaatste moment mislukken. De Belgen vonden dat ze hun plannen voor e-commerce niet konden uitvoeren zolang franchisenemers een aanzienlijk deel van de winst uit onlineverkopen opeisen.

In een brief aan de franchisenemers schrijft het Hema-management dat het de franchiserelatie nu wil herzien, zo meldde De Telegraaf vanochtend.

'Gebleken is dat uw rol als franchisenemer binnen het huidige retaillandschap als zeer problematisch wordt ervaren. Er is daardoor een negatief toekomstperspectief voor HEMA zolang zij gebonden is aan de huidige franchiseovereenkomst met bijlagen en addenda', aldus de Hema-top.

Niet betrokken

De VAB zegt met 'stijgende verbazing' te hebben gelezen dat Hema eenzijdig bestaande contracten wil aanpassen. ,,De VAB Hema, die circa 40 procent van de omzet van de Nederlandse Hema-winkels vertegenwoordigt, is door de Hema-directie tot op heden in het geheel niet betrokken bij de pogingen tot verkoop van de winkelketen. Ook heeft de VAB Hema met geen enkele potentiële koper contact gehad", laat een woordvoerder namens het bestuur weten.

De franchisers benadrukken dat het bestaande franchisecontract in 2015 is geactualiseerd door Hema en VAB Hema en dat daarin de bestaande afspraken over e-commerce zijn bevestigd.

De Hema-top en de VAB liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. De VAB spande de ene na de andere rechtszaak aan. Die gaan over de kosten en opbrengsten van de onlineverkopen. Wat Hema precies aan die regeling met de franchisenemers wil veranderen, is niet bekend. Het is al de derde keer dat een overname mislukt.

Verkoopbaar

Om het bedrijf 'verkoopbaar' te maken, kreeg de Nederlandse topman Tjeerd Jegen bij zijn aantreden zo'n drie jaar geleden nadrukkelijk de opdracht mee om het Nederlandse karakter beetje bij beetje los te laten en Hema te transformeren tot een internationale keten.