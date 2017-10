Forbes: Trumps vermogen zakt in

Trump maakte vooral fortuin als vastgoedmagnaat, voordat hij als politieke nieuwkomer in 2016 een gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap. Zijn vermogen wordt nu geschat op 3,1 miljard dollar (2,6 miljard euro). Dat is 600 miljoen minder dan vorig jaar, aldus Forbes. Trump zakte tot de 248ste plaats in de Forbes-lijst, tegen plaats 156 in 2016. Vooral de waarde van een deel van zijn vastgoed in New York en van enkele van zijn golfterreinen is gedaald.



Trump gaf ook 66 miljoen dollar uit aan zijn presidentscampagne en 25 miljoen dollar aan de schikking van een rechtszaak rond de Trump-universiteit. Bij het begin van zijn verkiezingscampagne zei Trump dat zijn vermogen groter was dan 10 miljard dollar, Forbes berekende toen dat dat minder dan de helft daarvan was. Volgens het zakentijdschrift is Trump in twee jaar tijd 31 procent van kwijtgeraakt.