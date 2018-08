FNV waarschuwt kabinet: 'AOW-leeftijd 66, anders geen pensioenakkoord'

,,Een goed aanvullend pensioen is belangrijk, maar de meeste zorgen hebben mensen over tijdig stoppen met werken.'', zegt Elzinga in de krant. ,,Het kost de schatkist in 2019 650 miljoen euro, berekende het Centraal Planbureau. Het enige signaal dat Koolmees afgeeft, is dat mensen toch langer moeten doorwerken. Als ik een pensioenakkoord sluit, terwijl er niets verandert aan de stijging van de AOW-leeftijd, stuit ik op een een muur bij de FNV-achterban.''

Het kabinet bereikte gisteravond een akkoord over de begroting van 2019. Voor FNV het moment de coalitie nog eens te wijzen op de lopende onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Werkgevers en de vakbonden praten al lange tijd over een nieuw stelsel. Daar zijn ze bijna uit, zegt Elzinga. ,,Maar er is pas een akkoord als op alle onderdelen overeenstemming is.''

Levensverwachting stijgt minder hard

Volgens het CBS zal de komende jaren de AOW-leeftijd verder stijgen tot 67 jaar en drie maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die stijgt minder hard dan verwacht, meldt accountantsbureau KPMG dat er berekeningen op heeft losgelaten. Dat komt doordat er meer mensen sterven als gevolg van strenge winters en hardnekkige griepepidemieën.

Volgens KPMG ligt voor mannen die dit jaar worden geboren de levensverwachting op dit moment bijna een half jaar lager dan vastgesteld in eerdere prognoses. Voor vrouwen is deze bijna een jaar lager. Voor 65-jarige mannen is het effect beperkt en voor 65-jarige vrouwen is de levensverwachting ongeveer een half jaar minder dan eerdere verwachtingen.