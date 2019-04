FNV vindt salarisverhoging personeel De Bijenkorf ‘veel te laag’

UpdateDe Bijenkorf en vakbond CNV zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Daarin staat onder andere dat elke medewerker een salarisverhoging krijgt van minimaal 1,5 procent tot maximaal 5,5 procent. ,,Veel te weinig als je bedenkt dat dit wordt uitgesmeerd over ruim twee jaar’’, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen misnoegd.

De Bijenkorf onderhandelde de afgelopen maanden met de vakbonden CNV en FNV over een nieuwe cao. ‘Helaas heeft FNV gekozen om niet mee te ondertekenen. Ze blijven uiteraard welkom aan de onderhandelingstafel bij een volgende cao', schrijft de warenhuisketen in een persbericht.

De nieuwe cao beoogt volgens De Bijenkorf ‘een duurzame groei voor alle bedrijfsonderdelen’ en is gelet op het ‘totale voorwaardenpakket’ beter dan de algemene cao voor de non-food retail.

Looptijd

Het FNV deelt die mening niet. ,,Het akkoord over de salarisverhoging heeft een looptijd van meer dan twee jaar. Uitgesmeerd over die periode komt een loonsverhoging van 1,5 procent neer op 0,75 procent per jaar. Dat is veel te weinig want de inflatie (duurdere consumentengoederen en -diensten) bedroeg vorige maand 2,8 procent’’, legt Vermeulen uit.

Gelet op de bloeiende Nederlandse economie is de loonsverhoging volgens haar ook te weinig. ,,Zeker voor medewerkers van De Bijenkorf die het minimumloon verdienen. Die horen ook dat het goed gaat maar profiteren er niet van.’’

Al ondertekende ze het akkoord niet, toch is het FNV blij dat er een nieuwe cao voor personeel van De Bijenkorf is. ,,Wij zijn heel trots dat er überhaupt een loonsverhoging komt, al zit er veel meer in.’’

De vakbond is verrast dat de warenhuisketen overeenstemming bereikte met het Christelijk Nationaal Vakverbond. Vermeulen: ,,Het CNV is de afgelopen maanden niet aan de bal geweest en voerde geen actie zoals wij. Dankzij die acties is de loonsverhoging er gekomen. Anders was de uitkomst nul geweest.’’

Het uitoefenen van druk zorgde er volgens de vakbondsbestuurder ook voor dat De Bijenkorf stopte met het ‘zeer omstreden beoordelingssysteem'.

Feestdagentoeslag

De ‘te lage’ salarisverhoging was niet de enige reden om het akkoord over de nieuwe cao niet te ondertekenen, zegt de vakbondsbestuurder. ,,De Bijenkorf schrapt ook de vaste feestdagentoeslag voor nieuwe medewerkers. Die gaan er daardoor financieel op achteruit.’’

Boze winkelmedewerkers voerden twee weken geleden nog een ‘klantenactie’ bij De Bijenkorf in Den Haag. Met die actie, waarbij tulpen werden uitgedeeld, vroeg het personeel volgens het FNV aandacht ‘voor het feit dat hun lonen steeds minder waard worden terwijl de kosten voor levensonderhoud en de artikelen in de winkel steeds duurder worden.’

De actie was onderdeel van de ‘Dwaze Zaterdagen’ die de medewerkers van De Bijenkorf in maart lanceerden. Daarbij werd actie gevoerd in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Tientallen winkelmedewerkers deelden tulpen uit aan bezoekers van de Bijenkorf, met het verzoek om de tulp in de winkel door te geven aan één van hun collega’s. Op die manier kwamen de actie én de waardering, via de gasten, de winkel in.

Normaal loon

Medewerkers van de Bijenkorf zijn georganiseerd in BeeUnited van de FNV. De medewerkers willen een normaal loon. Nu verdienen ze volgens de vakbond rond de 11 euro bruto per uur. ‘Zelfs als zij al jaren bij de Bijenkorf werken.’

De directie van De Bijenkorf bood volgens het FNV na aanhoudende druk vanuit BeeUnited een algemene loonsverhoging aan van 1,5 procent, uitgesmeerd over twee jaar. ‘De medewerkers van de Bijenkorf willen dat hier 3,5 procent bij komt', luidde het op 11 april nog in een persbericht.

Primarkpremie