FNV schrapt tientallen locaties belastingservice: ‘Paradepaardje wordt om zeep geholpen’

Het besluit van het landelijke FNV-bestuur valt niet in goede aarde bij veel leden. Afdelingen van Brabantse en Limburgse seniorengroepen laten weten zich grote zorgen te maken over de belastingservice die al meer dan vijftig jaar bestaat. ‘Het centraliseren van deze geweldige gratis service kan leiden tot een groot verlies aan leden. Een paradepaardje wordt zo om zeep geholpen’, schrijven ze in een brief aan het bestuur.



Maar ook in het oosten van het land is er onvrede. Jan Hille Ris Lambers is een van de vrijwilligers die al jaren vakbondsleden helpt bij hun belastingaangifte. ,,Dat doe ik in Renkum. Helaas vervalt ook deze locatie en zullen we het telefonisch of per Zoom moeten oplossen. Veel mensen vinden dat lastig, dat heb ik vorig jaar al gemerkt. Een deel van met name de ouderen is alleen nog lid vanwege deze service, zij zullen zichzelf ongetwijfeld de vraag stellen of ze nog contributie willen betalen als ze niet meer naar hun vertrouwde invulplek kunnen. Daarnaast ga ik het onderlinge contact met mijn collega's ontzettend missen.’’