FNV dreigt met acties bij PostNL

Gaat de ozb omhoog of omlaag? Check het hier

16:32 Mensen met een eigen huis zien volgend jaar hun onroerendezaakbelasting (ozb) met gemiddeld 2,2 procent stijgen tot 289 euro. Dat verwacht Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van zijn vandaag uitgebrachte steekproefonderzoek. De hoogte van de ozb verschilt sterk per gemeente. Zo is in Nijmegen de ozb maar liefst vier keer zo hoog als in Den Haag.