Flixbus neemt rivaal Eurolines over

Eurolines is vooral actief in Frankrijk onder de merknaam isilines, maar werkt ook vanuit haltes in Nederland, België, Tsjechië en Spanje. Het Eurolines-netwerk van internationale busverbindingen dekt 25 landen. Vorig jaar vervoerde het bedrijf 2,5 miljoen reizigers.

Flixbus, bekend van zijn groene bussen, is al veel groter. Het vervoerde vorig jaar in 29 landen 45 miljoen mensen, van wie 7,3 miljoen in Frankrijk. Door de overname blijven er in Frankrijk maar twee grote spelers meer over: Flixbus en Ouibus, een filiaal van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Die laatste is bezig aan de overname van carpooldienst BlaBlaCar en zal Ouibus uiteindelijk omdopen tot BlaBlaBus om de Duitse markt aan te vallen.