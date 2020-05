Flinke domper voor verpleegkundigen: 'gratis vliegticket-actie' loopt niet volgens plan

Een gezamenlijke actie van KLM en beroepsvereniging V&VN om verpleegkundigen en verzorgenden te bedanken voor hun harde werk tijdens de coronacrisis is niet helemaal volgens plan verlopen. Hulpverleners die behoefte hebben aan vakantie konden zich verspreid over drie dagen opgeven om kans te maken op een gratis vliegticket. Maar door de overweldigende belangstelling moesten twee inschrijfmomenten op het laatste moment worden geschrapt. Verpleegkundigen reageren teleurgesteld.

In navolging van Qatar Airways kwam KLM met het sympathieke idee om gratis vliegtickets (heen en terug) weg te geven als bedankje aan hulpverleners. Om rekening te houden met ochtend-, avond- en nachtdiensten werd besloten om de inschrijvingen te verspreiden over drie dagen, met iedere dag een ander tijdstip.



De belangstelling voor de actie was echter zo groot dat gisteren - op de eerste inschrijfdag - al veel meer mensen zich inschreven dan de bedoeling was. Daardoor zijn alle 2000 vliegtickets al vergeven. De geplande vervolginschrijvingen van vanavond en vrijdagochtend gaan om die reden niet door.

‘Dit is wel heel zuur’

Teleurstelling alom bij hulpverleners die vandaag of overmorgen een kansje wilden wagen. Op de Facebook-pagina van V&VN staan inmiddels honderden reacties, grotendeels van mensen die gepikeerd zijn over de gang van zaken. ,,Ik snap dat het een liefdevolle actie is en je dus iets kan winnen, maar voor een beroepsgroep met onregelmatige diensten, waar eerder aan iedereen een eerlijke kans zou worden gegeven, is dit wel heel zuur”, laat Roy Haze weten.

Amy Sieben, die als verpleegkundige werkt, baalt eveneens als een stekker. ,,Dit is echt schandalig. Jullie schrijven het te verdelen over drie dagen, hebben de data nog veranderd in verband met Hemelvaart en nu dit. Voor diegenen die gewonnen hebben proficiat, maar het is allesbehalve eerlijk verlopen!”