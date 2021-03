Fitnesscoach (46) van BN’ers mogelijk vijf jaar de cel in voor uitbuiten kwetsbare vrouwen

De Nederlandse fitnessgoeroe en zangeres Margretha van de L. (46) hangt een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd vanwege verdenking van betrokkenheid bij illegale prostitutie en uitbuiting. Van de L. en haar ex-man Johan (52) zouden tientallen escortdames in België en Nederland hebben aangestuurd en het grootste deel van de inkomsten voor zichzelf hebben gehouden. Ze moeten zeker een maand langer in de cel blijven zitten, besliste de raadkamer in Antwerpen vanochtend.

Margretha van de L., voormalig gezondheidscoach van onder andere songfestival-deelneemster Ruth Jacott, werd vorige week vrijdag gearresteerd in haar woning in het Belgische Schilde. Er was ook een huiszoeking in haar callcenter in Retie, net over de grens bij Eindhoven, waar alle telefoontjes naar een vijftigtal escortsites terechtkwamen. Volgens het Antwerpse parket heeft het koppel zich schuldig gemaakt aan uitbuiting van prostitutie van vrouwen in kwetsbare posities. Op die beschuldiging staan celstraffen van een tot vijf jaar.

Bij een veroordeling gaan Margretha en haar ex-man het waarschijnlijk ook in de portemonnee voelen. In België staan op mensenhandel doorgaans zware boetes: van 4.000 tot 40.000 euro per slachtoffer. Volgens Jeroen van der Linde, al dertien jaar werkzaam in de escortbranche, heeft Margretha in de loop der jaren tientallen slachtoffers opgelicht en afgeperst. ,,Deze mevrouw heeft een spoor van misstanden, wanpraktijken en grootschalige oplichting achtergelaten”, vertelde hij gisteren tegen deze site.

Geen commentaar

De advocaat van het tweetal, Ruben van Herpe, wenste geen commentaar te geven in dit stadium van het onderzoek. Ook op de verhalen van opgelichte klanten en uitgebuite werknemers van Margretha die in de media zijn verschenen, wilde hij niet reageren, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Op seksrecensiesite Hookers.nl behoorde Escort Nirvana, zoals het bureau van Margretha in Nederland heette, al jaren tot de ‘Eredivisie van Te Mijden Meiden’. De geboren Friese was op de hoogte van de klachten, zei ze in een eerder interview met deze site, toen nog onder haar andere naam. ,,Ik zeg niet dat we altijd alles goed hebben gedaan. Maar je leest online natuurlijk alleen de negatieve reacties, niet wat de tevreden klanten vinden.”

