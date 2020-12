Fire-filosofie wint terrein in Nederland: financieel onafhankelijk worden en genieten

VIDEO Woeste vrouw zonder mondkapje gaat tekeer tegen Kruidvatme­de­werk­ster: 'We schrikken van deze beelden’

22 december Een medewerkster van Kruidvat is deze week op een agressieve en intimiderende manier toegesproken door een volwassen klant die weigerde een mondkapje te dragen. Beelden van het incident gaan het internet over. Kruidvat leeft mee met de medewerkster. ,,We schrikken van de heftige toon die deze klant uitslaat”, laat een woordvoerster weten.