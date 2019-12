‘Finland, paradijs voor vrouwen? Het lijkt mooier dan dat het is’

En weer is het een Scandinavisch land dat het glazen plafond aan diggelen slaat. Ditmaal komt de eer toe aan Finland: eergisteren werd daar Sanna Marin naar voren geschoven als nieuwe premier. Als het parlement met de benoeming akkoord gaat, wordt ze met haar 34 jaar de jongste vrouwelijke regeringsleider ter wereld.



En dat is niet het enige: ze komt aan het hoofd te staan van een jonge én vrouwelijke regering. De voorzitters van de vijf regeringspartijen zijn allemaal vrouw. Zelf deed Marin dat na haar benoeming meteen af als een non-issue. Zo verklaarde ze ‘nooit nagedacht te hebben over haar leeftijd of geslacht’ ,,Maar wel over de redenen waarom ik de politiek in ben gestapt en de dingen waarmee we het vertrouwen van de kiezer wonnen.’’



Dat de politieke rots in Finland flink bezet wordt door vrouwen, is niet zo verrassend als het lijkt, zeggen verschillende Finse experts. ,,Het was gewoon een kwestie van tijd”, reageert hoogleraar Anne Maria Holli, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Stockholm. ,,In de Finse politiek hebben we al heel lang heel veel vrouwen op belangrijke posities. We hebben bijvoorbeeld al twee keer eerder een vrouwelijke premier gehad en vrouwelijke regeringspartijleiders zijn ook niet uitzonderlijk. Het is eigenlijk toevallig dat het nu gebeurt.’’



Haar collega Eline Penttinen, hoofddocent genderstudies van de Universiteit van Helsinki, ziet het ook als een ‘logische ontwikkeling’. ,,Vrouwen zijn gewoon goed vertegenwoordigd in de politiek’’, zegt zij. Van een speciaal beleid om meer vrouwen in de politiek te krijgen, is volgens de twee Finse deskundigen geen sprake geweest. Volgens hen is dat zo gegroeid. Penttinen: ,,Dat er veel vrouwen op hoge politieke posities terecht zijn gekomen, laat vooral zien dat je met heel hard werken heel ver kunt komen in de politiek. Dat is hoopgevend voor jonge vrouwen.’’