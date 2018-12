‘Financiële sector heeft noodplannen brexit’

Duurste huis ter wereld staat in Hongkong: 681.000 euro per vierkante meter

13:39 Het duurste huis ter wereld staat in Hongkong in de exclusieve wijk The Peak, de duurste buurt van de Chinese miljoenenstad. De villa, die momenteel te koop staat, heeft een prijskaartje van bijna 447 miljoen dollar (omgerekend zo’n 392 miljoen euro).