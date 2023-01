'Financiële ademruimte voor diegenen die het hard nodig hebben, maar prijzen in supermarkt blijven hoog’

DNB-president Klaas Knot niet bezorgd over recessie: ‘Ergste mogelijk al achter de rug’

Hoewel de Europese Centrale Bank dit jaar de rente al met 2,5 procentpunt verhoogde tot een stand van 2 procent, is het nog lang niet gedaan met de renteverhogingen vanuit Frankfurt. Daarvoor waarschuwt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank in een interview in zakenkrant Financial Times. Volgens Knot is de ECB pas net voorbij halverwege met het verkrappen van zijn monetair beleid in de strijd tegen inflatie.

26 december