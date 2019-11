Filialen Hudson’s Bay tot eind jaar open

Opnieuw minder mensen in bijstand

Het aantal mensen dat in Nederland een bijstandsuitkering ontvangt, is in het derde kwartaal opnieuw gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal zaten eind september 416.000 mensen in de bijstand, 20.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal daalt al sinds het laatste kwartaal van 2017.