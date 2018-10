Fikse boete voor failliet Nederlands cryptobedrijfje

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een bedrijfje in virtuele munten negatief in de publiciteit komt. Anderhalve week terug bleek uit een reconstructie van deze krant dat ICO Headstart, een bedrijf waarbij Dirk Scheringa enige tijd betrokken was, honderden investeerders tot woede heeft gedreven.

DCM biedt via de website www.dutchcryptomining.nl een investering aan die betrekking heeft op het minen van crypto’s. De AFM vermoedt dat het hierbij mogelijk om effecten of deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling gaat. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht niet zonder een door de AFM goedgekeurde prospectus of een door de AFM verleende vergunning.

Dwangsom

DCM heeft vragen van de AFM niet op tijd beantwoord, en daarom is DCM verplicht een dwangsom te betalen. Inmiddels is het maximale bedrag van 50.000 euro bereikt. De vraag is wel of de AFM het geld nog krijgt. Dutch Crypto Mining is op 23 oktober 2018 failliet verklaard. De reden van het faillissement is onbekend.

Dutch Crypto Mining, een bedrijf uit Duiven, wilde geld verdienen met het zogenaamde ‘delven’ van digitale munten, minen dus. Op de website van het bedrijf is een luchtfoto van een grote bedrijfshal te zien.

Waarschijnlijk moesten in deze hal computers van stroom worden voorzien. De computers hebben geen andere taak dan het kraken van de codes van digitale munten. Op die manier kunnen nieuwe exemplaren van bestaande munten worden gecreëerd, en die munten kunnen op de cryptomarkt geld opleveren. Of het bedrijf ook daadwerkelijk actief was, is niet duidelijk.

Op de site geeft Dutch Crypto Mining aan dat er in elk geval genoeg elektriciteit voorhanden was om ‘meerdere mining-rigs te laten minen’. Dit omdat er in 2013 een nieuwe grondkabel is gelegd door netbeheerder Liander. Ook de klimaatbeheersing, een belangrijk punt in ruimtes waar computers constant keihard staan te werken, is op orde, stelt Dutch Crypto Mining.

Ook was het pand beveiligd door een alarmsysteem dat aangesloten is op de meldkamer van de politie, met camera’s in en om het pand. De toegang tot de zogeheten ‘farm’ verliep via een stalen deur, enkel te openen met een toegangscode.