Ferrari-investeerder koopt 15 procent van Philips en is daarmee in één klap grootste aandeelhouder

Fietsenma­ker VanMoof failliet verklaard, doorstart wordt onderzocht

Het e-bikebedrijf VanMoof is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Vorige week vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Ook kondigde VanMoof een verkoopstop en sloten de winkels. Voor klanten van VanMoof breekt een onzekere periode aan nu het bedrijf is omgevallen.