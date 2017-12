Fastned vangt weer bot bij rechter in laadstationzaak tegen Shell

Top Nederlandse bedrijven in top-3 best betaalde bestuurders ter wereld

28 december De top van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verdient per jaar gemiddeld 8,2 miljoen dollar (6,9 miljoen euro) en behoort daarmee tot de top drie van best betaalde bestuurders in de wereld. Alleen de CEO's in de Verenigde Staten en Zwitserland krijgen een hoger salaris.