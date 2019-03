Faillissement dreigt voor Op=Op Voordeelshop

De Op=Op Voordeelshop bestaat 22 jaar, de eerste zaak opende in 1997 in het Drentse Klazienaveen. De keten is vooral bekend door het verkopen van A-merken van verzorgings- en huishoudproducten tegen lage prijzen.



Afgelopen decennium groeide de Op=Op Voordeelshop hard door, in 2015 werd de honderdste vestiging geopend. Een jaar later werd een webshop gelanceerd. Bedoeling was om naar driehonderd winkels door te groeien. Daartoe werden in 2017 nog 31 winkels van het failliete Blokker overgenomen.