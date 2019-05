Faillissement dreigt voor Britse restaurants Jamie Oliver

Uitstel van betaling, ook wel bekend als surseance van betaling, is vaak een voorbode van een faillissement. Het gaat om 25 restaurants waaronder Jamie's Italian restaurants, Barbecoa Steakhouses en Fifteen restaurants in Groot-Brittannië. Bij een faillissement komen 1300 mensen op straat te staan. Het bedrijf heeft adviesbureau KPMG in de arm genomen om het proces goed te overzien.

De afgelopen jaren kregen de restaurants van de top-chef te maken met een lastige consumentenmarkt, sterke competitie en stijgende kosten.

Jamie Oliver (43) heeft op het nieuws gereageerd en liet weten ,,erg bedroefd” te zijn door het nieuws. Hij zei: ,,Ik wil graag het personeel en de leveranciers bedanken die hun harten en zielen in dit bedrijf hebben gestoken.” Hij zegt te begrijpen hoe moeilijk het is voor iedereen die door dit nieuws geraakt wordt.

Alweer slecht nieuws

Het is niet voor het eerst dat de restaurants van Oliver het zwaar hebben. In januari werd al bekend dat de omzet van verschillende Britse restaurants zo ver terugliep dat ze waarschijnlijk gesloten moesten worden. De ontwikkelingen hadden toen geen invloed op de restaurants in Nederland. Er werd zelfs gesproken over uitbreiding in Nederland en Duitsland.

In Nederland heeft Jamie’s Italian twee vestigingen: in de Markthal in Rotterdam en in de binnenstad van Den Haag. Die blijven volgens het bedrijf ook nu gewoon open, net als andere restaurants buiten het Verenigd Koninkrijk die door franchisenemers worden gerund. Oliver heeft ook nog een aantal andere restaurantketens, waaronder een aantal barbecuezaken.

Zaak gesloten

Topkok Jamie Oliver werd eind jaren 90 bekend door zijn tv-show The Naked Chef. Sindsdien staat hij bekend om zijn relaxte kookstijl en recepten voor verantwoorde gerechten. Naast Jamie’s Italian zijn ook Fifteen en Jamie Oliver’s Diner van hem. Die laatste werd in december naar Rotterdam gehaald. Fifteen Amsterdam sloot in november 2016 gedwongen de deuren na een faillissement en ook Jamie Oliver's Diner is inmiddels alweer gesloten. In Tilburg en Arnhem overleefden ook Jamie Oliver's Pizzeria's het nog geen jaar.