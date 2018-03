Facebook past privacy-instellingen aan

Dierenclubs woedend om levende kuikens in Jumbo

15:49 Vijf dierenwelzijnsorganisaties zijn boos op de Jumbo-vestiging in Westerhaar, waar een glazen bak in de winkel staat waarin levende kuikens rondlopen. De organisaties spreken over het ‘misbruiken van levende (plof)kuikens als paasattractie’. Filiaaleigenaar Bertus Veld zegt juist goed voor de dieren te zorgen.